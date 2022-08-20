В Мариуполе оккупанты в школах устанавливают бюсты Ленина и показывают советские фильмы

В школах Мариуполя россияне устанавливают бюсты Ленина. Кроме того, под открытым небом устраивают импровизированные кинотеатры — уже успели показать советский фильм "Джентльмены удачи".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, бюст Ильича уже был установлен в отремонтированной школе №65. На Левобережье устроили показ "Джентльменов удачи" под открытым небом.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"За Украину люди смотрели лучше из мирового кино, при России — возвращается назад. Ждем "Веселых ребят". Мразота, переименовывайте уже город в Жданов, чтобы не брезжить гордое имя города-героя Мариуполя", — написал чиновник.

Как сообщалось, российско-оккупационные "власти" установили во временно захваченном Мариуполе заоблачные цены на продукты питания. На одной из так называемых продовольственных ярмарок за килограмм колбасы нужно отдать более 850 грн. Такие цены неподъемны для жителей города, где из-за оккупантов сложилась критическая гуманитарная ситуация.

Читайте также: