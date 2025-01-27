В Мариуполе оккупанты выбросили на улицу тысячи тел погибших — Андрющенко

В Мариуполе во время демонтажа разрушенных домов на мусор выбросили тысячи похороненных людей без эксгумации.

Об этом сообщил Петр Андрющенко, глава Центра изучения оккупации, в эфире "Эспрессо".

"На сегодняшний день, в принципе, все погибшие горожане похоронены. Большое количество людей, речь идет о тысячах, выбросили без проведения эксгумации на мусор вместе с разрушенными домами во время демонтажа. Большое количество могил до сих пор остается посреди города, но здесь речь идет о частном секторе, где люди у себя во дворах хоронили соседей, родных", — сказал он.

Андрющенко также отметил, что россияне не совершили поисковые работы, эксгумации.

"Если люди сами обращаются, когда обнаруживают такие могилы, то, возможно, оккупанты совершают эксгумации, и то не всегда, и очень долго", — добавил он.

Напомним, российские военные оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после почти трех месяцев упорных боев.

Какое количество людей погибло в Мариуполе, пока неизвестно. Российские оккупационные силы обладают базой данных, которая может содержать более точную информацию, впрочем, они ее тщательно скрывают, сообщал Андрющенко.

По данным президента Владимира Зеленского, в Мариуполе погибли около 20 тысяч человек.

Между тем, Россия уничтожает следы массовых преступлений, полуразрушенные дома вместе с непохороненными жителями – сносят, и на их местах строят новые.

Читайте также: