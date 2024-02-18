В Мариуполе отравили "важных гостей" из Москвы: сколько человек погибло

Россияне жалуются, что в городе активизировались диверсанты.
В Мариуполе отравили 6 человек, которые должны были участвовать в проведении псевдовыборов президента РФ. Четверо мужчин и две женщины, которые были активистами партии "Единая Россия", нашли мертвыми в одной из квартир.
Об этом сообщает "Мариуполь. Сопротивление".
"Ну раз уже известно, то можно. Кратко. Да", – лаконично сообщили там.
Россияне приехали в Мариуполь, чтобы установить свои порядки и устроить незаконные выборы. Ничем хорошим такие действия никогда не кончались. Однако несчастные так не думали, поэтому заказали обед в ресторане, в котором оказалась смертельная доза мышьяка.
Интересно, что следы яда в ресторане не обнаружили. Курьер, доставлявший заказ, бесследно исчез.
Ранее Буданов назвал две главные цели россиян до президентских выборов.
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