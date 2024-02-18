В Мариуполе отравили 6 человек, которые должны были участвовать в проведении псевдовыборов президента РФ. Четверо мужчин и две женщины, которые были активистами партии "Единая Россия", нашли мертвыми в одной из квартир.

Об этом сообщает "Мариуполь. Сопротивление".

"Ну раз уже известно, то можно. Кратко. Да", – лаконично сообщили там.

Россияне приехали в Мариуполь, чтобы установить свои порядки и устроить незаконные выборы. Ничем хорошим такие действия никогда не кончались. Однако несчастные так не думали, поэтому заказали обед в ресторане, в котором оказалась смертельная доза мышьяка.

Интересно, что следы яда в ресторане не обнаружили. Курьер, доставлявший заказ, бесследно исчез.

Ранее Буданов назвал две главные цели россиян до президентских выборов.

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