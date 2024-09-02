В Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге, что повлияет на логистику врага

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге.

Об этом проинформировал Мариупольский городской совет со ссылкой на Мариуполь.

По информации паблика, партизаны сожгли трансформатор на железнодорожной ветке, которой оккупанты активно пользуются для перевозки техники.

"В поддержку челленджа #ГорыРусня неизвестны добрые партизаны. Сожгли накуй жд трансформатор на правом берегу в Мариуполе. Движение поездов ограничено на неограниченное время. Учитывая, как хорошо в Мариуполе с ремонтами новых трансформаторов, на ДУУУЖе неограниченное время", — сказал.

Напомним, российские оккупанты меняют места дислокации складов в Крыму на фоне постоянных атак Украины.

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