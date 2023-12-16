В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль российского офицера: что известно

Мариупольское Сопротивление взорвало автомобиль российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Итого офицером.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Подробности

Неприятный для армии РФ инцидент произошел по ул. Нестерова в Приморском районе (так называемое с. Кировка). В настоящее время офицер находится в больнице Мариуполя.

"Сам подрыв произошел синхронно с "мариупольским" хлопком", что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ к госпитализации. Держим пальцы, чтобы сволочь пошла петь вместе с Кобзоном, но факт обезвреживания окупантов прямым действием – это прямо красивее "хлопка".

В доказательство – фото в формате было/стало.

Робота партизанів у Маріуполі (9 фото)

Участники Движения Сопротивления в Мариуполе также пересказывают поздравления всем владельцам авто с пометкой "Z". Они намекнули, что судьба российского офицера может ждать каждого, кто поддерживает оккупантов.

"Следующая машина может быть ваша", — подчеркнули партизаны, завершив сообщение "адским" эмодзи.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам "мариупольскую Чернобаевку".

Читайте также: