В Мариуполе патрульные вернули беглого енота Сеню в зоопарк

После побега Сеня "скрывался" на дереве.

Мариупольские патрульные вернули сбежавшего из зоопарка енота Сеню обратно в зверинец. Беглеца первыми увидели местные жители, которые и вызвали патрульную полицию.

О добром деле патрульных сообщили в МВД.

Там отмечают, что Сеня убежал, когда чистили его клетку. Он "скрывался" на дереве, где его увидели местные жители. Они и вызвали патрульную полицию.

"Патрульные убедились, что Сеня не ранился, и отвезли животное обратно в зоопарк. Во время "операции" никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Надеемся, Сеня больше не будет искать приключений на свою голову", — говорится в сообщении.

Пользователи Сети благодарят патрульных за хорошее дело.

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