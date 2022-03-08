В Мариуполе повреждено здание генконсульства Греции и офис ОБСЕ из-за ракетно-бомбовых ударов РФ

МИД Украины решительно осуждает обстрелы оккупантами помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине.
В результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором размещались генеральное консульство Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram.
В МИДе заявили, что Украина привлечет факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины к искам против РФ в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь Россию к максимальной ответственности за ее преступления.
Напомним, 6 марта российские ракеты уничтожили почётное консульство Албании в Харькове.
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