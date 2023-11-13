В Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли трое правоохранителя и работник ФСБ

Один из них скончался в больнице.
В оккупированном Мариуполе за последние несколько дней убили троих сотрудников полиции и одного представителя ФСБ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Впоследствии гибель россиян подтвердили и в ФСБ.
Сообщается, что один из них погиб 10 ноября. В его автомобиле была взрывчатка, после чего он скончался в больнице.
10 и 11 ноября были убиты еще двое правоохранителей и один представитель ФСБ. Все их застрелил снайпер.
Примечательно, что все умершие участвовали в расследовании вражеских диверсантов.
"Мы думаем – это дело диверсантов", – прокомментировал убийства один из представителей ФСБ.
Напомним, в оккупированном Мариуполе раздался взрыв 10 ноября – был взорван автомобиль одного из полицейских российского оккупационного корпуса.
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