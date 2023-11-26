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В Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли оккупанты: возле них нашли портрет Путина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
3372
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В Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли оккупанты: возле них нашли портрет Путина

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Около окупантов оставили характерный символ.

В женском партизанском движении рассказали, что за последние несколько дней в Мариуполе загадочно погибли 6 кафиров.

Об этом сообщает движение "Злая молчание".

Там отметили, что двое были застрелены прямо на улице – одним из них был российский офицер. Четверо других окупантов нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя.

Примечательно то, что у последних оставили характерный символ.

Рядом с телами был найден портрет Владимира Путина. На нем кровью одного из погибших было написано: "Идите",

ФСБ сразу пообещало, что найдут и накажут виновных даже при том, что они очень хорошо подготовлены. Однако партизаны подчеркнули, что их могут найти первыми.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполь активно начали заселяться мародеры, выходцы из Азии.

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Дата публикации
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