В Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли оккупанты: возле них нашли портрет Путина

Около окупантов оставили характерный символ.
В женском партизанском движении рассказали, что за последние несколько дней в Мариуполе загадочно погибли 6 кафиров.
Об этом сообщает движение "Злая молчание".
Там отметили, что двое были застрелены прямо на улице – одним из них был российский офицер. Четверо других окупантов нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя.
Примечательно то, что у последних оставили характерный символ.
Рядом с телами был найден портрет Владимира Путина. На нем кровью одного из погибших было написано: "Идите",
ФСБ сразу пообещало, что найдут и накажут виновных даже при том, что они очень хорошо подготовлены. Однако партизаны подчеркнули, что их могут найти первыми.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполь активно начали заселяться мародеры, выходцы из Азии.
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