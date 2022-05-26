В Мариуполе продлили обучение до сентября: вместо каникул дети будут учить язык оккупантов и историю России

Российские оккупанты не прекращают вводить свои "порядки" в Мариуполе: дошли уже до образования.
Оккупанты страны-агрессора решили продлить учебный год у школьников до 1 сентября. Они объявили, что дети без каникул.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, цель таких действий захватчиков – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. В Мариуполе планируют с нового учебного года полностью русифицировать учебу.
"Детям все лето будут вбивать в голову преподавать русский язык и литературу, историю России и математеку на русском", — подчеркнул он.
Кроме того, россияне планируют открыть в Мариуполе девять школ. Впрочем, сейчас удалось убедить найти всего 53 учителя. "По шесть учителей на школу – яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", – добавил представитель мэрии.
Напомним, в Мариуполе и районе российско-оккупационные власти устраивают свои порядки. Оккупанты ввели новую пропускную систему. Новые правила захватчиков начали действовать с субботы, 21 мая.
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