В Мариуполе продолжают приходить в упадок разрушенные оккупантами школы (жуткое видео)

Всего, по предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города.
Во временно захваченном россиянами Мариуполе до сих пор продолжает приходить в упадок разрушенная оккупантами школа №51. Учебное заведение расположено в Левобережном районе города, наиболее пострадавшего от действий захватчиков.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Как отмечается, до полномасштабного вторжения в школу обучалось около 400 детей. Работали более 30 педагогов.
“Теперь все уничтожено. За почти два года оккупации заведение продолжает разрушаться. Всего, по предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города – 54 учебных заведения. Из них 19 имеют критические повреждения. 9 школ разрушены полностью”, — отметили в горсовете.
Напомним, что в Мариуполе военный грузовик с боекомплектом протаранил гражданский авто.
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