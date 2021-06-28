В Мариуполе прохожий зацепил коляску с ребенком: малыш выпал на землю

В Мариуполе прохожий зацепил коляску с ребенком: малыш выпал на землю

Ребенка с травмой головы доставили в больницу.

В Мариуполе Донецкой области травмы головы получил 10-месячный ребенок. Малыш выпал из коляски, когда ее зацепил прохожий.

Об этом сообщает PR.UA со ссылкой на Мариупольскую станцию скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел на улице Киевская в Мариуполе. Неизвестный толкнул коляску, в котором находился 10-месячный ребенок. В результате малыш выпал на дорогу и сильно ударился головой.

Ребенка с черепно-мозговой травмой и раной лобной части доставили в областную больницу.

Напомним, что в Одесской области карета "скорой помощи" столкнулась с газелью Измаильского отряда морской охраны. В результате пострадал младенец, который находился в авто скорой.

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