В Мариуполе прохожий зацепил коляску с ребенком: малыш выпал на землю

Ребенка с травмой головы доставили в больницу.
В Мариуполе Донецкой области травмы головы получил 10-месячный ребенок. Малыш выпал из коляски, когда ее зацепил прохожий.
Об этом сообщает PR.UA со ссылкой на Мариупольскую станцию скорой медицинской помощи.
Инцидент произошел на улице Киевская в Мариуполе. Неизвестный толкнул коляску, в котором находился 10-месячный ребенок. В результате малыш выпал на дорогу и сильно ударился головой.
Ребенка с черепно-мозговой травмой и раной лобной части доставили в областную больницу.
Напомним, что в Одесской области карета "скорой помощи" столкнулась с газелью Измаильского отряда морской охраны. В результате пострадал младенец, который находился в авто скорой.