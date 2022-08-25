В Мариуполе произошел масштабный пожар: огонь не могли потушить, потому что у "МЧС "ДНР" не было воды (видео)

Пылал микрорайон Восточный, а затем огонь добрался до поселка Седово.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Вчера, 24 августа, в микрорайоне Восточный в Мариуполе произошел пожар. Пламя поднималось на высоту до 6 метров. Люди пытались самостоятельно тушить огонь, ожидая помощи. Но спасатели приезжать не спешили.

"В результате халатности служб пожар охватил Левобережье и добрался до поселка Седово. У так называемой службы мчс "днр" воды для тушения пожара просто не было. Это и не удивительно — оккупанты не способны организовать профессиональную работу ни одной службы", — говорится в сообщении горсовета. .

Напомним, что французскую компанию заскочили на поставках топлива для военных самолетов РФ, бомбивших Мариуполь.

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