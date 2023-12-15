В Мариуполе произошел прилет на бетонный завод с оккупантами

После попадания на заводе начался пожар.

Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 15 декабря был нанесен удар по бетонному заводу в районе торгового центра «Порт Сити».

Об этом заявили очевидцы в соцсетях.



После обстрела на предприятии начался мощный пожар.

«Между "Порт Сити" и Metro был бетонный завод и прилетело в него. Возможно, так же в том районе было и расположение окупантов», — отметил Telegram-канал «Мариуполь сейчас».

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"В оккупированном Мариуполе прилет! Были слышны мощные взрывы. За "ПортСити" что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи. Ждем детали и официальной информации от ВСУ", — сообщили в Мариупольском городском совете.

Также оккупанты сообщают, что ночью якобы были выпущены три дальнобойных ракеты с северо-запада в направлении Мариуполя.

Напомним, что кафиры внезапно взялись восстанавливать все оборонные сооружения вокруг Мариуполя.

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