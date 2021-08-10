В Мариуполе произошел выброс горячей пыли на меткомбинате — пострадали пять сотрудников: видео

Рабочие металлургического комбината получили термические ожоги различной степени тяжести.
Во время выполнения ремонтных работ на аглофабрике ПАО "ММК имени Ильича" в городе Мариуполе произошла авария, в результате которой пятеро рабочих получили термические ожоги.
Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в прокуратуре Донецкой области.
Как сказано в сообщении, несчастный случай произошел накануне в 17:05. При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. В результате аварии получили повреждения рабочие, находившиеся рядом — заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера.
Пострадавших в возрасте от 34 до 48 лет с термическими ожогами разной степени тяжести доставили в ожоговое отделение городской больницы.
Напомним, ранее на предприятии "Ривнеазот" произошел утечка газа. В Гидрометцентре утверждали, что превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.