В Мариуполе произошел выброс горячей пыли на меткомбинате — пострадали пять сотрудников: видео

В Мариуполе произошел выброс горячей пыли на меткомбинате — пострадали пять сотрудников: видео

Рабочие металлургического комбината получили термические ожоги различной степени тяжести.

Во время выполнения ремонтных работ на аглофабрике ПАО "ММК имени Ильича" в городе Мариуполе произошла авария, в результате которой пятеро рабочих получили термические ожоги.

Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в прокуратуре Донецкой области.

Также читайте Авария на канализационной станции в Житомире: тысячи кубометров нечистот несколько дней льются в реку

Как сказано в сообщении, несчастный случай произошел накануне в 17:05. При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. В результате аварии получили повреждения рабочие, находившиеся рядом — заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера.

Пострадавших в возрасте от 34 до 48 лет с термическими ожогами разной степени тяжести доставили в ожоговое отделение городской больницы.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Напомним, ранее на предприятии "Ривнеазот" произошел утечка газа. В Гидрометцентре утверждали, что превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку