Украина
71
1 мин

В Мариуполе прозвучала серия взрывов: оккупированный город атакуют дроны (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирована серия взрывов при атаке беспилотников — по сообщениям, удары продолжаются.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 мая во временно оккупированном Мариуполе раздались многочисленные взрывы. По предварительной информации из местных источников город находится под атакой беспилотников.

Очевидцы сообщают о серии прилетов в разных районах. В сети также появилось видео одного из моментов попадания. По их словам, атака продолжается, а взрывы раздаются с разной интенсивностью.

Предварительно, российская противовоздушная оборона могла не справиться с отражением удара, что привело к нескольким попаданиям. В то же время официальной информации о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях пока нет.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Мариуполе кафиры уничтожили часть уникальной мозаики.

Российские оккупанты повредили уникальное панно Виктора Арнаутова.

