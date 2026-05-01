В Мариуполе прозвучала серия взрывов: оккупированный город атакуют дроны (видео)

В ночь на 1 мая во временно оккупированном Мариуполе раздались многочисленные взрывы. По предварительной информации из местных источников город находится под атакой беспилотников.

Очевидцы сообщают о серии прилетов в разных районах. В сети также появилось видео одного из моментов попадания. По их словам, атака продолжается, а взрывы раздаются с разной интенсивностью.

Предварительно, российская противовоздушная оборона могла не справиться с отражением удара, что привело к нескольким попаданиям. В то же время официальной информации о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях пока нет.

Информация уточняется.

