В Мариуполе раздались мощные взрывы: мэрия призывает местных выезжать с оккупированной территории

В мэрии говорят, что оставаться в Мариуполе все опаснее.

Сегодня, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области местные жители услышали несколько мощных взрывов. Их было слышно в разных районах города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Местные жители выдвигают разные версии взрывов — от работы ПВО до разминирования.

"Понятно одно — оставаться в городе становится все опаснее. Линия фронта сдвигается. Оккупанты это понимают, поэтому уже видим движение военной техники по городу. Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве "живого щита", — подчеркнули в городском совете Мариуполя.

Напомним, оккупанты в Мариуполе планируют в сентябре провести среди местного населения "первую волну мобилизации". В городском совете призывают мужчин мобилизационного возраста эвакуироваться.

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