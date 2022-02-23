В Мариуполе родителям школьников рекомендовали собрать им тревожные чемоданы

В учебных учреждениях города регулярно проводят учения по эвакуации.

В Мариуполе Донецкой области родителям школьников и дошкольников советуют собрать тревожные чемоданы, а в школах проводят учения по эвакуации.

Об этом сообщает издание "Вечерний Мариуполь".

В связи с напряженной обстановкой на Донбассе, в школах Мариуполя проводят тренировки по эвакуации, а в родительских чатах разослали уведомления о сборе и содержании тревожного чемодана.

Каждый ребенок должен иметь в классе запас воды (примерно 1 литр), пачку галетного печенья, плотную ватно-марлевую повязку, записку с указанием ФИО ребенка, даты рождения, ФИО родителей, названия школы, класса, домашнего адреса и контактные телефоны. Это должно быть в отдельном рюкзаке, которое всегда будет в классе.

Напомним, если завтра война – что должно быть в тревожном чемодане.

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