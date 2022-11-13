В Мариуполе россияне сносят дома: пытаются скрыть следы преступлений

Оккупанты продолжают уничтожение домов в Мариуполе.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram-канале.
"Вот как сносят дома мариупольцев по ул. Куприна, 63 и 65. Так рашисты уничтожают следы своих преступлений. А с ними наши квартиры, воспоминания, прошлая жизнь… Конечно можно разобрать все до фундамента, но нельзя стереть нашу память. Мы помним о нашем уютном украинском Мариуполе и знаем, кто его беспощадно уничтожал. Россияне будут отвечать за свои поступки!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему упали Мариуполь и Херсон: версии и подробности прорыва обороны на юге Украины.
Добавим, что в Мариуполе россияне в октябре демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По данным пропаганды, монумент был демонтирован с помощью автокрана. Гранит памятника планируется использовать в качестве стройматериалов.
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