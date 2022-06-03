В Мариуполе россияне судят и пытают чиновников, отказавшихся от сотрудничества с "властями"

В Мариуполе россияне судят и пытают чиновников, отказавшихся от сотрудничества с "властями"

В Мариуполе и районе российские оккупанты заключены в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с "новой властью".

В самопровозглашенной "ДНР" "суд" начал выносить приговоры украинцам, попавшим в плен в Мариуполе. Минимальные сроки заключения – это десять лет.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, так называемый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере, один госслужащий казнен из-за расстрела. Ожидает приговора фейковой республики и судья.

Кроме того, в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продовольствие с водой в заблокированный россиянами город.

По словам Бойченко, в тюрьмах на оккупированной территории Донецкой области находятся "тысячи мариупольцев и людей из региона". Впрочем, содержат взятых в плен в ужасающих условиях.

"Это камера – два на три метра. В ней держат 10-15 мужчин или женщин. Их раз в сутки выпускают в туалет, им раз в сутки дают что-то вроде пищи и дают воду", — рассказал городской голова Мариуполя.

Как сообщалось, у мариупольцев нет доступа к обычной питьевой воде. В оккупированном городе утром 3 июня местные жители выстроились в большую очередь за питьевой водой.

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