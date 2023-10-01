В Мариуполе россияне уничтожили последний украинский мурал (фото)

По словам советника мариупольского городского головы, мурал "Навстречу счастью" не имел никакого намека на историю Украины.

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили последний украинский мурал "Навстречу счастью".

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Мурал "Навстречу счастью", даже не имевший никакого намека на историю Украины. На нем изображена женщина с пустой клеткой. Героиня мурала является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь.

Вот она – Россия. Никаких прав. Никакого уважения. Никакого проявления современного искусства. Варвары 21 века продолжают уничтожать наш город своими грязными руками", – написал Андрющенко в Telegram.

Мурал "Навстречу счастью" в Мариуполе

В Мариупольском городском совете напомнили, что эту мурал нарисовал художник Александр Корбан в 2020 году на стене многоэтажки по проспекту Мира, 107.

"Это часть общего ансамбля площади Свободы. Как и мурал "Милана", который россияне уничтожили перед этим", – говорится в сообщении.

Место, где был мурал, после того, как он был уничтожен оккупантами / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее сообщалось, что в разбомбленном Мариуполе появился ресторан с циничным названием "Империя".

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