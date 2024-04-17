Россияне продолжают промывать мозги детям на ТОТ, насаждая российскую идентичность.

В Мариуполе так называемая психолог заявила, что "взрослых заукраинцев перевоспитать будет очень сложно", поэтому Россия должна сосредоточиться на воспитании молодого поколения. По ее словам, нужно "воспитывать детей начиная с детского сада", показывая, что "принесла Россия".

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В Мариуполе российские "психологи" призывают перевоспитывать украинских детей / Фото: Мариупольский горсовет

"Это прекрасные детские сады, прекрасные программы обучения, конкурсы, кружки", – цинично заявила псевдопсихолог.

Правда, "специалист" забыл рассказать, что государство-агрессор принесло горожанам лишь блокаду, сплошные руины и тысячи смертей мирных людей.

"В частности, уничтожение десятков детских садов, школ и целенаправленное убийство детей", – добавляют в горсовете.

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