В Мариуполе трехлетняя девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду: врачи борются за жизнь ребенка

В Мариуполе трехлетняя девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду: врачи борются за жизнь ребенка

Сейчас ребенок находится в ожоговом отделении больницы.

В Мариуполе Донецкой области врачи спасают жизнь трехлетней девочке, которая, оставшись без присмотра, получила ожоги. Семья состоит на учете в соцслужбе.

Об этом сообщает областная полиция.

"Сегодня, 4 сентября, около часа ночи в Мариупольское районное управление полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации ребенка с ожогами", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения девочка получила дома. По предварительной информации, малышка играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков.

Сейчас ребенок находится в ожоговом отделении больницы. За ее жизнь борются врачи.

Правоохранители начали расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним:

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