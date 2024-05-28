В Мариуполе у местных из крана течет ржавая вода: что с этим делают оккупанты (фото)

Местные говорят, что уже вторую неделю из крана течет вода желто-зеленого оттенка. И за это граждан заставляют платить.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе продолжается канализационный коллапс. Уже два года в городе не решаются проблемы с водоснабжением. У местных жителей из кранов течет вода.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как отмечается, местные жители в соцсетях регулярно жалуются на проблемы с водой — из крана течет ржавая вода, которую невозможно использовать в качестве технической.

Местные говорят, что уже вторую неделю из крана течет вода желто-зеленого оттенка. И за это граждан заставляют платить.

"В комментариях мариупольцы сообщают, что вода не проходит ни одной фильтрации. Все очистные станции просто не работают. оккупанты не занимаются критической инфраструктурой города и не соблюдают никаких санитарных норм. При этом в городе постоянные порывы труб. А вот платежки за водоснабжение люди получают", – рассказали в горсовете.

Напомним, что жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на отсутствие света. Так называемые оккупационные власти за два года так и не смогли наладить коммунальную сферу в городе.

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