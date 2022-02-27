В Мариуполе украинские военные "накрыли" группу технической разведки РФ

Злоумышленники имели конкретную задачу: следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российкой оккупации.

В Мариуполе украинские военные "накрыли" группу технической разведки России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

У оккупантов были с собой жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны — накопители информации с полученными данными врагами в Мариуполе, а также российские паспорта. Злоумышленники имели конкретную задачу: следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российской оккупации.

"Они убеждали горожан ставить метки на гражданских постройках, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться", — отметили в МВД.

Правоохранители призывают граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособиями по убийствам. В случае чего – сообщать военных, правоохранителей или по возможности осуществлять общественные задержания.