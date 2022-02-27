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В Мариуполе украинские военные "накрыли" группу технической разведки РФ

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В Мариуполе украинские военные "накрыли" группу технической разведки РФ

МВД

Злоумышленники имели конкретную задачу: следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российкой оккупации.

В Мариуполе украинские военные "накрыли" группу технической разведки России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

У оккупантов были с собой жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны — накопители информации с полученными данными врагами в Мариуполе, а также российские паспорта. Злоумышленники имели конкретную задачу: следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российской оккупации.

"Они убеждали горожан ставить метки на гражданских постройках, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться", — отметили в МВД.

Правоохранители призывают граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособиями по убийствам. В случае чего – сообщать военных, правоохранителей или по возможности осуществлять общественные задержания.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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