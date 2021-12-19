В Мариуполе упала главная новогодняя елка: появилось видео

В результате падения дерева никто не пострадал.

На Театральной площади Мариуполя сегодня вечером, 19 декабря, сильный ветер свалил главную городскую елку. В сети появилось видео момента падения главной красавицы города.

Об этом сообщает городской совет.

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В городском совете обещают, что главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Отмечают, что ярмарка, каток, резиденция Святого Николая продолжат работу.

"Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", — говорится в сообщении горсовета.

Видео было опубликовано на сайте издания MRPL.CITY. На видео видно, как дерево стояло, но в какой-то момент склонилось и, не выдержав своего веса, упало на землю. Люди успели отбежать и не пострадали.

По информации местного издания, на территории работают правоохранители, которые не подпускают местных жителей близко к елке и следят за безопасностью. На месте происшествия уже работают рабочие, которые будут ставить главную елку города на место.

Заметим, это не первый случай за 19 декабря, когда падает главная новогодняя елка. В Квасилове Ровенской территориальной общины сильный ветер сегодня утром сломал новогоднюю елку, установленную в центре поселка.

Напомним, что в Киеве загорелась праздничными огнями главная елочка страны.

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