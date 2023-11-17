В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты хоронят людей в траншеях (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество могил. Российские захватчики копают там уже траншеи, в которых массово хоронят людей.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, на Старокрымском кладбище был замечен большой сектор свежих захоронений. Людей хоронят в траншеях как неидентифицированных лиц.

"Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года. Ведь в городе до сих пор много стихийных захоронений. Кроме того, в городе растет смертность из-за критического состояния медицины", — отметил Петр Андрющенко.

В Мариуполе увеличилось количество новых могил

Напомним, что РФ активизировала перекидывание техники через Мариуполь и район.

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