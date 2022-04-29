В Мариуполе ужесточаются меры фильтрации: в городе ввели пункты проверки, а въезд усложнили

Российские оккупанты усиливают фильтрационные меры в заблокированном Мариуполе.

Чтобы въехать в город, нужно не только иметь бумагу о фильтрации, но и мариупольскую регистрацию или доказательства, что следуешь к родственникам первой линии — родителям или детям. К слову, оккупанты ни впускают, ни не выпускают мужчин.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, при наличии "справки" о фильтрации самый простой способ въезда через село Виноградное. Впрочем, там на въезде большие очереди: усиленная проверка.

Российские оккупанты также ввели дополнительные пункты проверки в самом городе. Не считая того, в хоть какой момент они могут приостановить прохожих и просить документы для проверки.

"Самые мощные меры фильтрации в Левобережном районе. Да, даже при открытии прохода, передвижение по проспекту Победы, или Меотиды или от парка Радуга разрешено только после проверки на блок-поста, устроенном в районе разбомбленного "Мультицентра", — сообщил Андрющенко.

В окрестностях в фильтрационный лагерь в Безыменное вывезли почти всех мужчин, подчеркнул он. Даже после прохождения фильтрации их уже больше недели не выпускают домой.

К слову, "фильтрационных органов" в середине Мариуполя нет: либо в окрестностях города, либо Старобешево Донецкой области.

Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария. К тяжелым болезням может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.

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