В Мариуполе в ливневой канализации коммунальщики нашли мешок с человеческими останками

По предварительным данным, тело пролежало в канализации более года.
В Мариуполе Донецкой области во время проведения работ по очистке ливневой канализации рабочие нашли мешок. Когда открыли, увидели останки человека.
Об этом сообщает ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Мариупольского районного управления полиции.
Скелет неизвестного в мешке обнаружили сегодня, 14 июля, на улице Набережная. Работники, выполнявшие работы по очистке ливневки, сразу же сообщили в полицию. Кости человека были изъятии и направлены на экспертизу для установления личности.
По предварительной информации, тело пробыл в ливневой канализации больше года.
Напомним, что Днепре в колодце на улице Араратской обнаружили тело молодой женщины. В ее убийстве подозревают владельца частного дома.