В Мариуполе в ливневой канализации коммунальщики нашли мешок с человеческими останками

В Мариуполе в ливневой канализации коммунальщики нашли мешок с человеческими останками

По предварительным данным, тело пролежало в канализации более года.

В Мариуполе Донецкой области во время проведения работ по очистке ливневой канализации рабочие нашли мешок. Когда открыли, увидели останки человека.

Об этом сообщает ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Мариупольского районного управления полиции.

Скелет неизвестного в мешке обнаружили сегодня, 14 июля, на улице Набережная. Работники, выполнявшие работы по очистке ливневки, сразу же сообщили в полицию. Кости человека были изъятии и направлены на экспертизу для установления личности.

Фото: tv7.ua

По предварительной информации, тело пробыл в ливневой канализации больше года.

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