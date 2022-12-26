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В Мариуполе в результате пожаров в оккупированном городе погибли более двух десятков человек

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Мариуполе в результате пожаров в оккупированном городе погибли более двух десятков человек

Фото: pixabay.com

26 мариупольцев погибли в оккупированном россиянами городе от пожаров.

Коллаборанты не смогли создать нормальные условия для безопасной жизни людей в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Только в декабре произошло более 60 пожаров и погибли 9 человек. Среди них один ребенок. Об этом свидетельствуют данные по официальной переписке коллаборантов.

Пожары происходят из-за абсолютной неподготовленности жилого фонда и отсутствия нормальной подачи электричества в дома. Так, из-за пробитых и неотремонтированных крыш, в дома попадает вода. Как результат – замыкает проводку. В результате в квартирах начинаются пожары.

А отсутствие отопления заставляет жителей пользоваться обогревателями, но оккупанты не смогли наладить нормальную электроподачу. Так что результат тот же – в квартирах пылает.

«Такое "обновление жизни" имеют мариупольцы. Только первый месяц зимы, а жители на грани постоянных пожаров и замерзаний», – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Мариуполе

Напомним, что российские оккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта были выданы в Мариупольском районе.

Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.

К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.

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Дата публикации
Просмотры
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