В Мариуполе в стоматологической клинике внезапно умер 2-летний мальчик: как наказали врача

В Мариуполе в стоматологической клинике внезапно умер 2-летний мальчик: как наказали врача

Родственники и прокуратура обжалует решение суда.

В г. Мариуполь Донецкой области в стоматологической клинике во время процедуры умер 2-летний мальчик. В трагедии подозревали 52-летнюю врача, однако суд ее оправдал.

Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, пишет pr.ua.

Известно, что трагедия произошла еще в июле 2017 года. Тогда родители привели ребенка к стоматологу. Однако во время процедуры мальчику стало плохо и он умер.

Правоохранители установили, что мальчика лечили под общим наркозом. Также первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию — марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Врачу грозило лишение свободы сроком до 5 лет, однако 19 июля 2021 Ильичевский районный суд Мариуполя оправдал женщину. Теперь родственники мальчика и прокуратура будут обжаловать это решение.

"В основу оправдательного решения суд вложил недопустимости некоторых доказательств, которые, по мнению суда, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказал Евгений Белоусов.

Напомним, в Днепре во время операции на глазах умер подросток.

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