В Мариуполе "власть" запретила проводить массовые мероприятия на новогодние праздники

Нельзя праздновать в кафе и ресторанах.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне запретили проводить массовые мероприятия по новогодним праздникам.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, жителям города запрещено собираться вместе в количестве более 50 человек. Также нельзя отмечать в кафе и ресторанах.

Непонятно, как в таком случае они будут корректировать очереди в полевых кухонь, банкоматов и оккупационных бюрократов. Потому что актуальности для уличных собраний или празднований в цивилизованных условиях такой запрет нет", — подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что Левобережье снова без электричества из-за ливня. Но, в отличие от Кальмиусского района, там есть вода.

Напомним, в Мариуполе оккупанты снесли здания в Левобережном районе — полностью уничтожено 38. Среди них, два садика, школу и детский реабилитационный центр. В частности, там будут строить жилье для военных.

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