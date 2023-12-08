В Мариуполе военный грузовик с боекомплектом протаранил гражданский автомобиль (фото)

Есть ли пострадавшие в результате ДТП — пока неизвестно.

Во временно оккупированном Мариуполе военный грузовик захватчиков РФ столкнулся с легковушкой.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе военный грузовик протаранил гражданский автомобиль с российскими номерами. У грузовика в прицепе был боевой комплект.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП — пока неизвестно. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что в Мариуполе пропагандисты пытаются показать картинку, что город справляется с зимой.

Читайте ведущие новости дня: