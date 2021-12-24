В Мариуполе "вор в законе" руководил бандой, похищавшей людей и заставлявшей их продавать наркотики

В Мариуполе "вор в законе" руководил бандой, похищавшей людей и заставлявшей их продавать наркотики

Координировал международную банду уроженец одной из стран Южного Кавказа.

В Мариуполе СБУ в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализовали международную криминальную группировку, которая похищала людей и заставляла их сбывать наркотики. В случае несогласия участники банды применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, руководил группировкой "вор в законе" — уроженец одной из стран Южного Кавказа, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По его приказу участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

"Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона из-за совершения разбойных нападений на граждан и выбивания из них денег", — отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения. Правоохранители зафиксировали факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол. Задержаны два организатора банды при передаче части денег от потерпевшего.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям:

ч. 2 ст. 189 (вымогательство),

ч. 2 ст. 187 (разбой),

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.