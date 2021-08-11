В Мариуполе возле детской библиотеки при невыясненных обстоятельствах умер мужчина

Очевидцы описывают погибшего как мужчину средних лет, его личность пока не установлена.

Утром в среду, 11 августа, на проспекте Строителей в городе Мариуполе прохожие обнаружили труп мужчины.

Как сообщили очевидцы на сайте города, он лежал в палисаднике между дорогой и пятиэтажкой, в которой расположена детская библиотека.

Бригада "скорой помощи" констатировала смерть этого мужчины средних лет. Полиция провела осмотр вокруг места страшной находки. Личность погибшего сразу установить не было возможности — при нем не было никаких документов. В полиции предполагают, что он был бездомным.

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Причину смерти должна выяснить судмедэкспертиза.

Напомним, ранее в Ровно местный житель обнаружил на пляже на улице Басивкутивський мертвого мужчину. На вид погибшему было 30-35 лет.

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