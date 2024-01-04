В Мариуполе врач сдала россиянам 7 раненых воинов ВСУ, которых прятали местные

Медик сдала воинов ВСУ, потому что "8 лет бомбили Донбасс".

В Мариуполе после оккупации врач-офтальмолог сдала российским оккупантам 7 воинов ВСУ, которых местные переодели в гражданскую одежду, чтобы спасти. За это предательницу приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, на момент оккупации по меньшей мере 7 украинских защитников находились на лечении в КНП "ОЛИЛ г. Мариуполь". В марте 2022 года, когда оккупанты оцепили город, другие врачи переодели защитников Украины в гражданскую одежду, чтобы россияне не смогли их идентифицировать. Также все договорились, что будут говорить оккупантам, что это местные.

Это было также известно и исполняющей обязанности врача-офтальмолога отделения микрохирургии глаза КНП "ОЛИЛ г. Мариуполь". Ориентировочно 12-15 марта 2023 года врач добровольно сдала оккупантам защитников Украины. После этого защитники Мариуполя попали в плен, где пережили пытки и пытки. Среди тех, кого сдала офтальмолог, были и тяжело ранены военные. Суду известны данные только о 4 военных, которые пострадали из-за действий предательницы. Большинство воинов, сданных предательницей, считаются "пропавшими без вести".

"Ходила по палатам и пальцам указывала россиянам, где лежат военные. Сейчас она глава отделения офтальмологии в областной больнице", — говорится в материалах суда.

По данным свидетелей врач коллегам свои действия объяснила так: "сколько можно прятаться за нашими спинами, 8 лет бомбили Донбасс".

На заседании суда подозреваемая не пришла, поэтому ее судили заочно.

Суд признал медикиню виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена. Ее приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Николаеве к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдал позиции ВСУ и хотел воевать за Россию после оккупации его города.

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