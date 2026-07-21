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- Украина
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В Мариуполе «взорвался вулкан»: над городом поднялся столб черного дыма
Во временно оккупированном Мариуполе, вероятно, после прилета разразился масштабный пожар.
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирован крупный пожар, вероятно, после прилета. Характер возгорания может свидетельствовать о горении топливно-смазочных материалов.
Об этом сообщили Telegram-каналы.
В то же время руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил о пожаре и опубликовал карту с предполагаемым местом поражения.
Позже Андрющенко, ссылаясь на информацию с места событий, сообщил, что автозаправочная станция уцелела. По его словам, сгорели три грузовика, один из которых — бензовоз, три легковых автомобиля, магазин, который на тот момент ещё догорал, а также СТО.
«Заправка уцелела. Сгорели три грузовика (один из них — бензовоз) и три легковых автомобиля. Магазин (еще догорает) и СТО. Надо добивать…», — говорится в сообщении.
Напомним, часть оккупированного Крыма оказалась в темноте из-за отключения электричества после ночных взрывов 21 июля. Возникли пожары на объектах инфраструктуры и в крупном оптово-распределительном центре.