В Мариуполе «взорвался вулкан»: над городом поднялся столб черного дыма

Пожар в оккупированном Мариуполе

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Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирован крупный пожар, вероятно, после прилета. Характер возгорания может свидетельствовать о горении топливно-смазочных материалов.

Об этом сообщили Telegram-каналы.

В то же время руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил о пожаре и опубликовал карту с предполагаемым местом поражения.

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Пожар в оккупированном Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Пожар в оккупированном Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Пожар в оккупированном Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Пожар в оккупированном Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Відео: Андрющенко Time

Позже Андрющенко, ссылаясь на информацию с места событий, сообщил, что автозаправочная станция уцелела. По его словам, сгорели три грузовика, один из которых — бензовоз, три легковых автомобиля, магазин, который на тот момент ещё догорал, а также СТО.

«Заправка уцелела. Сгорели три грузовика (один из них — бензовоз) и три легковых автомобиля. Магазин (еще догорает) и СТО. Надо добивать…», — говорится в сообщении.

Напомним, часть оккупированного Крыма оказалась в темноте из-за отключения электричества после ночных взрывов 21 июля. Возникли пожары на объектах инфраструктуры и в крупном оптово-распределительном центре.

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