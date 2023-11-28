В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации: что произошло (видео)

Российские бомбардировки и обстрелы города обнажили пески, которые "фонили" и при обычной жизни.

В оккупированном Мариуполе зафиксировали повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта, который в 15,5 раза выше нормы.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта. Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасности", — говорится в заявлении Андрющенко.

Местные пропагандисты убеждают, что такой рост уровня радиации якобы безопасен, и появился из-за шторма. На самом деле оба утверждения ошибочны, отметил советник мэра.

Уровень радиации в Мариуполе/Скриншот

Причина радиации в Мариуполе

Андрющенко объяснил, что в районе пляжа Песчаный действительно существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И точечный уровень радиации этих песков мог навредить человеку, который проводил бы там системно много времени.

"Однако, настоящая причина высокого уровня и обнажения песков – не шторм, а российская оккупация. Точнее – бомбардировки и ракетные обстрелы города", – подчеркнул советник городского головы.

По его словам, повышенный радиационный фон в Мариуполе существует не только на пляже Песчаный.

"Если бы кто-то промерил уровень радиации на "Азовстали" на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождем в море, картина стала бы по-настоящему апокалиптически яркая. Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", – отметил Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты зафиксировали повышенный радиационный фон

Напомним, ранее депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин сообщил, что россияне планируют построить новое железнодорожное сообщение через оккупированный город для перемещения техники и живой силы.

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