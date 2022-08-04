В Мариуполе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: половина больных – дети

Оккупанты указывают причину распространения – через еду.
В оккупированном россиянами Мариуполе впервые официально подтвердили 17 случаев острой кишечной инфекции. Половина больных – дети.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Оккупанты указывают причину распространения — через еду. Несмотря на одновременное заявление об отсутствии эпидемической угрозы, сами данные указывают на другое", — отметил он.
Жителей Мариуполя призывают быть осторожными со своим здоровьем: кипятить воду, не употреблять просроченные продукты и мыть руки.
Напомним, российские оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ жительницу Мариуполя Жанну Милащенко и отобрали у нее документы. Российские пограничники не выпускают женщину в Украину, поэтому она сделала фото с плакатом-просьбой о помощи.
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