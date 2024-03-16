В Мариуполе зафиксирована новая маркировка грузовиков с БК и живой силой: куда двигаются

Раньше такую маркировку в городе не встречали.

В пятницу 15 марта в первой половине дня через центр Мариуполя в Бердянском направлении зафиксирована колонна из 9 грузовиков. Большинство которых было маркировано новой отметкой – два прямоугольника.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Перо Андрющенко.

"Военная техника в Мариуполе и районе с подобной маркировкой не базируется, выясняем у партнеров возможное базирование на территории Бердянского или Приморского районов", – пишет мэрский советник.

Кроме того, зафиксировано уменьшение личного состава в северо-западной части района, которые связывают с активизацией боеприкосновений на Угледарском направлении.

Напомним, в Мариуполе на "избирательных участках" находятся вооруженные оккупанты.

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