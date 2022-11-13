В Мариуполе зафиксировано движение сил оккупантов: куда они направляются

В Мариуполе и Мариупольском районе зафиксировано движение российских сил.

Об этом в сообщении в Telegram заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео,

Военная техника, в том числе тяжелая и ПВО ("Бук") и мобилизованные в большом количестве перебрасывается в направление Бердянска.

Через большой трафик (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангш, объездная дорога Мангуша – направление Бердянск.

После Херсонского падения русни за Днепр, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

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Напомним, что ранее мы писали о том, почему упали Мариуполь и Херсон: версии и подробности прорыва обороны на юге Украины.

Добавим, что в Мариуполе россияне в октябре демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По данным пропаганды, монумент был демонтирован с помощью автокрана. Гранит памятника планируется использовать в качестве стройматериалов.

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