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В Мариуполе зафиксировано движение сил оккупантов: куда они направляются

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
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В Мариуполе зафиксировано движение сил оккупантов: куда они направляются

Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В Мариуполе и Мариупольском районе зафиксировано движение российских сил.

Об этом в сообщении в Telegram заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео,

Военная техника, в том числе тяжелая и ПВО ("Бук") и мобилизованные в большом количестве перебрасывается в направление Бердянска.

Через большой трафик (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангш, объездная дорога Мангуша – направление Бердянск.

После Херсонского падения русни за Днепр, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему упали Мариуполь и Херсон: версии и подробности прорыва обороны на юге Украины.

Добавим, что в Мариуполе россияне в октябре демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По данным пропаганды, монумент был демонтирован с помощью автокрана. Гранит памятника планируется использовать в качестве стройматериалов.

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Дата публикации
Просмотры
565
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