В Мариуполе зафиксировано движение сил оккупантов: куда они направляются

В Мариуполе и Мариупольском районе зафиксировано движение российских сил.
Об этом в сообщении в Telegram заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео,
Военная техника, в том числе тяжелая и ПВО ("Бук") и мобилизованные в большом количестве перебрасывается в направление Бердянска.
Через большой трафик (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангш, объездная дорога Мангуша – направление Бердянск.
После Херсонского падения русни за Днепр, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему упали Мариуполь и Херсон: версии и подробности прорыва обороны на юге Украины.
Добавим, что в Мариуполе россияне в октябре демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По данным пропаганды, монумент был демонтирован с помощью автокрана. Гранит памятника планируется использовать в качестве стройматериалов.
Читайте также:
- В оккупированном Мариуполе россияне начали строить линию обороны
- У кафиров в Херсоне остался один сценарий — эксперт о возможной ловушке для ВСУ
- "Повар Путина" бросает вызов Кремлю: Пригожин превратил ПВК "Вагнер" в "параллельную армию"