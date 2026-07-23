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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

В маршрутке водитель и кондуктор набросились на пенсионера — разгорелся настоящий скандал

У женщины был льготный проезд — это не понравилось водителю и кондуктору.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В маршрутке водитель и кондуктор набросились на пенсионера — разгорелся настоящий скандал

В киевской маршрутке №545 разгорелся скандал из-за льготного проезда пожилой женщины.

Об этом в соцсети Threads сообщила пользователь под ником @vickyani83.

Девушка, ставшая свидетелем происшествия, отметила, что бабушка вошла внутрь и сообщила о наличии льготы. Однако в ответ кондуктор начала пренебрежительно говорить: «Бабушка, иди уже, садись».

Когда пассажир попросила не называть ее «бабушкой», кондуктор вместе с водителем начали обвинять женщину в «незаслуженных» льготах.

Когда же автор сообщения пыталась заступиться за женщину, то кондуктор переключила свою агрессию на нее. Во время конфликта в транспорте никто из пассажиров не встал на защиту женщин.

В Сети пользователи отреагировали и поддержали девушку. В частности, призвали убрать маршрутки, не уплачивающие налоги, и заменить их нормальными коммунальными автобусами, а экипажу выразили полный позор.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки нарушил права военнослужащей. Он намеренно резко затормозил, чтобы женщина упала, когда хотела показать льготное удостоверение.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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