В марте часть пригородных поездов "УЗ" отменят: кого коснутся изменения

Временные изменения в движении пригородных поездов вводятся в марте в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Одесской и Киевской областях. Пассажирам советуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

Днепропетровская область

12 и 16 марта временно не будут курсировать поезда №6104 Синельниково-1 – Чаплино и №6141 Синельниково-2 – Днепр-Главный.

18 и 20 марта часть поездов будет следовать по измененному расписанию. В частности, поезд №6110 Днепр-Главный – Синельниково-2 будет отправляться в 08:17 и прибывать в 09:35. Поезд №6141 Синельниково-2 – Днепр-Главный будет отправляться в 10:46 и прибывать в 12:18.

Поезд №6277 Лозовая – Днепр-Главный на участке Павлоград-1 – Днепр-Главный будет курсировать по измененному маршруту без остановок на станциях Зайцево, Синельниково-1 и 2, Яворницкое и Игрень.

Также изменится график поезда №7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный, который будет отправляться в 08:15 и прибывать в 09:29.

Полтавская и Черниговская области

С 13 по 16 марта временно не будут курсировать поезда №6522/6521 Гребенка – Прилуки – Нежин и №6524/6523 Нежин – Прилуки – Гребенка.

Кроме того, с 13 по 15 марта отменят поезда №6526/6525 Гребенка – Прилуки – Нежин и №6528/6527 Нежин – Прилуки – Гребенка.

Одесская область

С 15 по 24 марта меняется расписание некоторых пригородных поездов. Поезд №6252/6324 Одесса-Главная – Вапнярка/Жмеринка будет отправляться в 08:10 вместо 08:30.

Также поезд №6256 Одесса – Вапнярка будет отправляться в 13:40 вместо 13:50.

Киевская область

С 16 по 20 марта изменится график движения поездов №6233 и №6235 Мироновка – Фастов-1.

Поезд №6233 будет отправляться в 09:35 и прибывать в 12:13. Поезд №6235 отправляется в 13:32 и прибывает в 16:09.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание движения пригородных поездов перед поездкой.