В марте могут ввести жесткие ограничения для уклонистов и СОЧ: какие именно

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В Верховной Раде могут усилить ответственность для уклонистов и военнослужащих, самовольно покинувших часть. Соответствующий законопроект парламент может рассмотреть уже в марте.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Ивченко.

По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Генеральным штабом, Министерством обороны и Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также продолжаются консультации с парламентскими фракциями.

Реклама

"Это предложения военных. Пока они находятся в процессе согласования. Обсуждается, что делать с самовольным оставлением частей и уклоняющимися. Среди идей - ввести ограничения, аналогичные тем, которые применяют к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Это не окончательные решения, но они уже на финальной стадии", - отметил Ивченко.

Речь идет о возможном применении к нарушителям таких ограничений:

запрет выезда за границу;

ограничение права управлять транспортными средствами;

запрещение пользования оружием;

арест счетов и имущества;

штрафы в зависимости от срока уклонения;

общественно полезные работы или административный арест;

уголовная ответственность в случае злостного уклонения.

Пока окончательных решений по внедрению этих мер нет.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что вошедший в СОЧ военнослужащий может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти в другую воинскую часть.

Реклама

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) и находящиеся за границей, имеют возможность вернуться к службе в Украине. В Министерстве обороны Украины отмечают, что для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение. Однако юристы указывают на отсутствие четко прописанного механизма и рисков задержания на границе.