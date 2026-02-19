- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 864
- Время на прочтение
- 2 мин
В марте могут ввести жесткие ограничения для уклонистов и СОЧ: какие именно
Среди возможных мер – запрет выезда за границу, арест имущества и другие ограничения.
В Верховной Раде могут усилить ответственность для уклонистов и военнослужащих, самовольно покинувших часть. Соответствующий законопроект парламент может рассмотреть уже в марте.
Об этом сообщил народный депутат Вадим Ивченко.
По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Генеральным штабом, Министерством обороны и Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также продолжаются консультации с парламентскими фракциями.
"Это предложения военных. Пока они находятся в процессе согласования. Обсуждается, что делать с самовольным оставлением частей и уклоняющимися. Среди идей - ввести ограничения, аналогичные тем, которые применяют к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Это не окончательные решения, но они уже на финальной стадии", - отметил Ивченко.
Речь идет о возможном применении к нарушителям таких ограничений:
запрет выезда за границу;
ограничение права управлять транспортными средствами;
запрещение пользования оружием;
арест счетов и имущества;
штрафы в зависимости от срока уклонения;
общественно полезные работы или административный арест;
уголовная ответственность в случае злостного уклонения.
Пока окончательных решений по внедрению этих мер нет.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что вошедший в СОЧ военнослужащий может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти в другую воинскую часть.
Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) и находящиеся за границей, имеют возможность вернуться к службе в Украине. В Министерстве обороны Украины отмечают, что для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение. Однако юристы указывают на отсутствие четко прописанного механизма и рисков задержания на границе.