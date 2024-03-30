В марте оккупанты применили рекордное количество авиабомб: эксперт указал на опасную тенденцию

Российские захватчики в марте применили против Украины 2300 управляемых авиационных бомб (КАБ).

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Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Две тысячи триста корректируемых авиационных бомб разной номенклатуры, от ФАБ-250/500/1500 до ранее редко применяемых РБК-РБК-500 ШОАБ-0.5 и ОГАБ-500/1500", — заявил Коваленко.

Эксперт отметил, что это новый, абсолютный рекорд применения данной компоненты, который на 50% выше февральского абсолютного рекорда – 1 500 КАБ.

Если тенденция прироста применения КАБ остается неизменной, то в апреле захватчики могут применить уже 3 000 КАБ.

"С учетом планируемого наступления РОВ (российские оккупационные войска) на вторую половину 2024 года, главную роль в прорыве наших линий обороны и укрепрайонов будут играть не сами российские войска, сухопутная компонента, а именно тактическая авиация и КАБ, которые в месячном эквиваленте могут превышать показатель 3 тыс. и При привлечении всей компоненты носителей достигать 5 тысяч КАБ в месяц", — заявил Коваленко.

Он добавил, что для предотвращения использования этого вида вооружения необходимо уничтожать российские носители, а именно тактическую авиацию врага.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия впервые применила против Украины тяжелую авиабомбу ОГАБ-1500.

Кроме того, мы ранее информировали, что житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область.

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