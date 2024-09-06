В машинах ТЦК могут устанавливать средства РЭБ: детали от нардепа

В машинах ТЦК могут устанавливать средства РЭБ. Так, человек, забираемый военными, не сможет совершить телефонный звонок.

Об этом сообщил нардеп Сергей Евтушок в эфире "Новости Live".

По его словам, есть немало обращений по поводу незаконных задержаний мужчин.

“Останавливают, включают средства РЭБ, чтобы человек не мог никуда позвонить. Затягивают в "бусик", везут в ТЦК, через 2-3 часа человек уже проходит ВЛК и утром уже находится на полигоне"

Нардеп акцентирует внимание, что в машинах ТЦК нередко установлены системы, блокирующие мобильный сигнал. Это сделано для того, чтобы она не могла связаться ни родственниками, ни с адвокатами.

Напомним, на днях в Святошинском районе Киева прохожие стали свидетелями, по их словам, необычной ситуации с участием полицейских и, вероятно, представителей ТЦК.

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