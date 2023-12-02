В машине находилась больная женщина: в Хмельницкой области спасатели вытащили из снега "скорую"

Пока жизни женщине ничего не угрожает.

В селе Мисюровка Старосинявской тергромады карета "скорой" с пациентом застряла в снегу. Спасатели вытащили ее, спаснув от потенциальных последствий непогоды.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Хмельницкой области ГСЧС вытащила из снега скорую, в которой находилась больная женщина

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Как отмечается в сообщении, спасатели отбуксировали карету "скорой" на дорогу с твердым покрытием. В этом помог автомобиль повышенной проходимости.

"Медики доставили 60-летнюю женщину в больницу, ее жизни ничего не угрожает", — подытожили в ГСЧС.

Напомним, полиция призвала жителей западных регионов оставаться дома из-за сильного снега и гололеда.

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