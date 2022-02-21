В МАУ ответили, подорожают ли авиабилеты на фоне угрозы со стороны России

В МАУ ответили, подорожают ли авиабилеты на фоне угрозы со стороны России

В Авиакомпании говорят, что цены на авиабилеты определяются количеством пассажиров, спросом и предложением

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не планирует существенного повышения цен на авиабилеты на фоне роста расходов на авиастрахование из-за обострения ситуации со стороны России.

Об этом во время пресс-конференции 21 февраля сообщил глава авиакомпании Евгений Дыхне, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, несмотря на незначительный рост расходов на страхование, цены на авиабилеты определяются количеством пассажиров, спросом и предложением.

"Одним из существенных условий по изменению страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов. Однако стоимость перелетов всегда определяется рынком – количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону удорожания билетов не будет", — заявил Евгений Дыхне.

Напомним, на днях Украина чуть не оказалась в авиаблокаде. Международные страховые компании отказывались страховать летящие сюда воздушные суда. Как следствие – владельцы, а это не всегда авиакомпании – остановили полеты. Однако в Кабинете Министров уже через несколько часов нашли решение и на экстренном заседании выделили почти 17 миллиардов гривен на страхование самолетов.

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