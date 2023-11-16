В медиа появилось решение суда по делу Коломойского раньше, чем было официально зачитано

Решения публиковали почти за 10 мин до его официального объявления.

По меньшей мере, в двух телеграммах каналах "Труха" и hromadske сообщили о решении Киевского апелляционного суда относительно жалобы на продление содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского за несколько минут до его официального объявления.

Корреспондент ТСН из зала суда отмечает, что решение было озвучено ровно в 17:30. Однако в сети оно появилось раньше.

В телеграммах канале "Труха" о результате рассмотрения жалобы сообщили в 17:24.

Скрин из тг-канала

Еще минутой раньше у себя новость опубликовало hromadske.

Скрин из тг-канала

Напомним, суд принял решение оставить Игоря Коломойского под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залога более чем в 3 млрд грн.