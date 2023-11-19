В Медицинских силах ВСУ новый командующий: Зеленский заменил Татьяну Остащенко

По представлению министра обороны президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим он назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении 19 ноября.

"Изменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука", — сообщил президент Владимир Зеленский.

"Задача очевидна — и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, — нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", — сказал Зеленский.

В частности, президент отметил необходимость поставки качественных турникетов и полной цифровизации и прозрачности процессов, а также отметил коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно.

"Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны", — добавил он.

Что известно о новом командующем Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины

Анатолий Казмирчук — 53-летний украинский военный врач, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук родом из села Шевченково Хмельницкого района Винницкой области.

Он учился на факультете подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1993 по 1996 был слушателем факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии. После окончания стал начальником отделения общеврачебной помощи Центрального отделения поликлиники Министерства обороны Украины.

Также являлся терапевтом Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".

А 23 июля 2012 года приказом Министра обороны Украины Казмирчук назначен начальником Главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Напомним, на днях говорилось, что в Минобороны готовят представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

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